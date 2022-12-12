Вашук Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Вашук Анисья Симоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - мещанин города Мелитополя Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вашук Анисья Симоновна
Смерть
Неизвестно