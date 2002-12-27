Полынова (Полынова) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1918
Дата смерти27.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1918
Отец: Полынов Максим
Мать: Полынова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
06.03.1939
Дочь: Алексеенкова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Евтюнин Алексей Агафонович
Голенищево, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2002
Москва, город федерального значения Москва