Полынова (Полынова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынова (Полынова) Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1918

Дата смерти

27.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1918

Отец: Полынов Максим

Мать: Полынова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
06.03.1939

Дочь: Алексеенкова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Евтюнин Алексей Агафонович

Голенищево, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтюнин Алексей Агафонович

Смерть
27.12.2002
Москва, город федерального значения Москва
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