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Прилукова Федора Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Прилуков Аника Маркелов

Отец ребёнка: Прилуков Маркел Панфилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Дарья Маркелова

Отец ребёнка: Прилуков Маркел Панфилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Ксения Маркелова

Отец ребёнка: Прилуков Маркел Панфилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прилуков Калина Маркелов

Отец ребёнка: Прилуков Маркел Панфилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Прилуков Семен Маркелов

Отец ребёнка: Прилуков Маркел Панфилов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Маркел Панфилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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