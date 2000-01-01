Трунова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Трунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Трунов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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