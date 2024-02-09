Черепанов Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепанов Ефим
Мать: не указана
Восприемник
01.08.1912 ст.
Рождение Степана Николаевича Хребтова Деревни Таскаевой крестьянин Николай Иоаннов Хребтов и законная жена его Агафия Ефимиева , оба православные Восприемники: Медведской волости, села Дорогина-Замс... Показать все
Смерть
Неизвестно