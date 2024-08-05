Борисюк Давид Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1886
Дата смерти05.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886
Отец: Борисюк Нестер Григорьевич
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Котик (Борисюк) Мария Давидовна
Мать ребёнка: Борисюк София Никифоровна
Рождение ребёнка
01.12.1912
Мать ребёнка: Борисюк София Никифоровна