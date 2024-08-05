Борисюк Давид Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисюк Давид Нестерович

Борисюк Давид Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1886

Дата смерти

05.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886

Отец: Борисюк Нестер Григорьевич

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисюк София Никифоровна

Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Котик (Борисюк) Мария Давидовна

Мать ребёнка: Борисюк София Никифоровна

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Борисюк Роман Давидович

Мать ребёнка: Борисюк София Никифоровна

Смерть
05.03.1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.