Иванова (Солкина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Солкина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1952

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952

Отец: Солкин Николай Петрович

Мать: Солкина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.09.1974

Сын: Иванов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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