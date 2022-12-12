Иванова (Солкина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952
Отец: Солкин Николай Петрович
Мать: Солкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.09.1974
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности