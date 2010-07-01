Абрамов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1933

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1933

Отец: Абрамов Василий Николаевич

Мать: Абрамова Тихановская Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.12.1960

Дочь: Бутакова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Абрамова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
24.02.1965

Дочь: Абрамова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Абрамова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Абрамова Ираида Павловна

Смерть
01.07.2010
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