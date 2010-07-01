Абрамов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1933
Дата смерти01.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1933
Рождение ребёнка
13.12.1960
Дочь: Бутакова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Абрамова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1965
Дочь: Абрамова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Абрамова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Абрамова Ираида Павловна
Смерть
01.07.2010