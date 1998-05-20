Клавдия Полякова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлавдия Полякова

Клавдия Полякова

Место рождения

Россия, Курганская обл., с. Кресты

Дата рождения

24.12.1913

Дата смерти

20.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1913

Отец: Солодников Иван

Мать: Анна Солодникова

Россия, Курганская обл., с. Кресты
Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Поляков Станислав Валентинович

Отец ребёнка: Поляков Валентин

Россия, Курганская обл., г. Шадринск
Смерть
20.05.1998
Россия, Курганская обл., г. Шадринск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close