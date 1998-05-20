Клавдия Полякова
Место рожденияРоссия, Курганская обл., с. Кресты
Дата рождения24.12.1913
Дата смерти20.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1913
Отец: Солодников Иван
Мать: Анна Солодникова
Россия, Курганская обл., с. Кресты
Рождение ребёнка
19.12.1938
Сын: Поляков Станислав Валентинович
Отец ребёнка: Поляков Валентин
Россия, Курганская обл., г. Шадринск
Смерть
20.05.1998
Россия, Курганская обл., г. Шадринск