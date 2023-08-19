Синицын Андрей Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Андрей Титов

Синицын Андрей Титов

Место рождения

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Синицын Тит Афанасьев

Мать: Синицына Марфа Петрова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
?.11.1816

Жена: Синицына Доминика Максимова

Рождение ребёнка
23.10.1818

Сын: Синицын Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Синицын Яков Андреев

Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Синицын Лаврентий Андреев

Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1837
Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.04.1838

Сын: Синицын Родион Андреев

Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.04.1838

Сын: Синицын Георгий Андреев

Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close