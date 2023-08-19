Синицын Андрей Титов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Синицын Тит Афанасьев
Мать: Синицына Марфа Петрова
Бракосочетание
?.11.1816
Рождение ребёнка
23.10.1818
Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Синицын Яков Андреев
Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Синицын Лаврентий Андреев
Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова
Смерть
1837
Рождение ребёнка
06.04.1838
Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова
Рождение ребёнка
06.04.1838
Мать ребёнка: Синицына Доминика Максимова