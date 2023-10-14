Крамм Д — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамм Д

Крамм Д

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамм Трифон Николаевич

Отец ребёнка: Крамм Николай Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крамм Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Крамм Николай Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамм Константин Николаевич

Отец ребёнка: Крамм Николай Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамм Николай Эдуардович

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