Мусихин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Валентин

Мусихин Валентин

Место рождения

Бердяуш

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердяуш
Рождение ребёнка
12.11.1951

Дочь: Дьячкова Татьяна

Мать ребёнка: Фоминых Зинаида

Бердяуш
Рождение ребёнка
?.02.1953

Сын: Мусихин Владимир

Мать ребёнка: Фоминых Зинаида

Бердяуш
Смерть
1982
Бердяуш
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бердяуш
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close