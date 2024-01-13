Мусихин Валентин
Место рожденияБердяуш
Дата рожденияОколо 1928
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бердяуш
Рождение ребёнка
12.11.1951
Дочь: Дьячкова Татьяна
Мать ребёнка: Фоминых Зинаида
Бердяуш
Рождение ребёнка
?.02.1953
Сын: Мусихин Владимир
Мать ребёнка: Фоминых Зинаида
Бердяуш
Смерть
1982
Бердяуш
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бердяуш