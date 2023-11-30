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Бастригина Ксения Евгеньевна
Бастригина Ксения Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2005
Пол
Женский
Отец
Бастригин Евгений Владимирович
1977 г.р.
Мать
Бастригина (Маннурова) Альбина Хамитовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2005
Отец:
Бастригин Евгений Владимирович
Мать:
Бастригина Альбина Хамитовна
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