Тананин Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Алексей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Тананин Степан (Стенка) Савин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Тананин Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
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