Тананин Алексей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Тананин Степан (Стенка) Савин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711