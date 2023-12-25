Тушова Анастасия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Тушов Евдоким
Мать: Тушева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1941
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башлыкова Нина Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1967