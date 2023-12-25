Тушова Анастасия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушова Анастасия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тушов Евдоким

Мать: Тушева Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1941

Сын: Башлыков Александр Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башлыкова Нина Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Михаил Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Николай Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1967
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