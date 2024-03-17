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Егоров Никита Иванов

Место рождения

Старо, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

26.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1887

Отец: Егоров Иван Александров

Мать: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
15.02.1910

Жена: Егорова Елена Федорова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Егорова Клавдия Никитина

Мать ребёнка: Егорова Елена Федорова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1914

Дочь: Егорова София Никитина

Мать ребёнка: Егорова Елена Федорова

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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