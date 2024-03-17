Егоров Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения26.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1887
Отец: Егоров Иван Александров
Мать: Егорова Мария Васильева
Бракосочетание
15.02.1910
Жена: Егорова Елена Федорова
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Егорова Клавдия Никитина
Мать ребёнка: Егорова Елена Федорова
Рождение ребёнка
15.09.1914
Дочь: Егорова София Никитина
Мать ребёнка: Егорова Елена Федорова
Смерть
Неизвестно