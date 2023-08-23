Килина (Шаршавина) Анна
Место рожденияд.Митино, Пермский край
Дата рождения21.12.1901
Дата смерти29.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1901
Отец: Шаршавин Пaрфён
Мать: Ксения
д.Митино, Пермский край
Рождение ребёнка
07.10.1931
Дочь: Минадора
Отец ребёнка: Килин Яков
Рождение ребёнка
19.10.1939
Сын: Килин Сергей
Отец ребёнка: Килин Яков
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Килин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килин Терентий
Отец ребёнка: Килин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килин Яков
Работа или профессия
Неизвестно
Прачкой, на подсобном хозяйстве
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.11.1971
Миасс, Миасский, Челябинская область
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс