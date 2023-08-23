Килина (Шаршавина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина (Шаршавина) Анна

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Место рождения

д.Митино, Пермский край

Дата рождения

21.12.1901

Дата смерти

29.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1901

Отец: Шаршавин Пaрфён

Мать: Ксения

д.Митино, Пермский край
Рождение ребёнка
07.10.1931

Дочь: Минадора

Отец ребёнка: Килин Яков

Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1939

Сын: Килин Сергей

Отец ребёнка: Килин Яков

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Килин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Терентий

Отец ребёнка: Килин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килин Яков

Работа или профессия
Неизвестно
Прачкой, на подсобном хозяйстве
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чумна, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
29.11.1971
Миасс, Миасский, Челябинская область
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г.Миасс
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