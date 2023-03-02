Плотников Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Леонтий

Мать: Плотникова Акулина

Рождение ребёнка
24.05.1809

Сын: Плотников Епифаний

Мать ребёнка: Плотникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Плотников Петр Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Плотников Евтей Евтихий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 11.06.1853

Дочь: Крылова Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Тюлевина Авдотья

Мать ребёнка: Стяжкина Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стяжкина Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна

Смерть
Неизвестно
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