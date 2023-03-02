Плотников Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Леонтий
Мать: Плотникова Акулина
Рождение ребёнка
24.05.1809
Сын: Плотников Епифаний
Мать ребёнка: Плотникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 11.06.1853
Дочь: Крылова Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тюлевина Авдотья
Мать ребёнка: Стяжкина Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стяжкина Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Анна
Смерть
Неизвестно