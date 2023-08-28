Лазарева Фекла Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Козьякова Наталья Моисеева
Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев
Рождение ребёнка
22.01.1871
Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев
Рождение ребёнка
08.07.1873
Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев
Рождение ребёнка
08.02.1875
Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев
Рождение ребёнка
18.05.1878
Дочь: Александра Моисеева
Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев
Смерть
Неизвестно