Лазарева Фекла Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарева Фекла Афанасьева

Лазарева Фекла Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Козьякова Наталья Моисеева

Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.01.1871

Сын: Лазарев Григорий Моисеев

Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Лазарев Антон Моисеев

Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Лазарев Захар Моисеев

Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1878

Дочь: Александра Моисеева

Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Поликарп Моисеев

Отец ребёнка: Лазарев Моисей Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close