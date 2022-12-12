Виламова (Посохова) Галина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виламова (Посохова) Галина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1950

Отец: не указан

Мать: Посохова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виламов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Виламов Александр

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виламов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Виламов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виламова Мария Александровна

Отец ребёнка: Виламов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виламов Александр

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