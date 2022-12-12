Виламова (Посохова) Галина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виламов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Виламов Александр
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виламов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Виламов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виламова Мария Александровна
Отец ребёнка: Виламов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виламов Александр