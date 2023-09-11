Иващенко Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Леонид Дмитриевич

Иващенко Леонид Дмитриевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1923 по 2023 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иващенко Дмитрий (Димитрий) Антонович

Мать: Иващенко Ефросинья Ивановна

Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ташкент
Смерть
Неизвестно
Ташкент
Похороны
Неизвестно
Ташкент Домрабат
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close