Мережин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Мережин Асинкрит (Асигхрит)
Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Мережин Петр Иванов
Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Васькино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1852