Мережин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМережин Иван

Мережин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мережин Никифор Иванов

Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Мережин Асинкрит (Асигхрит)

Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Мережин Петр Иванов

Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мережин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Мережина Катерина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мережина Катерина Григорьева

Васькино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1852
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close