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Григорьев Артем Игоревич
Григорьев Артем Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2017
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Игорь Валерьевич
1979 г.р.
Мать
Урбонас Татьяна Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2017
Отец:
Григорьев Игорь Валерьевич
Мать:
Урбонас Татьяна Сергеевна
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