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Лукьянов Никита Федорович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1896 ст.

Жена: Лукьянова Прасковья Николаевна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1900 ст.

Сын: Лукьянов Филипп Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1902 ст.

Сын: Лукьянов Никита Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лукьянов Семен Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1907 ст.

Сын: Лукьянов Александр Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.

Сын: Лукьянов Матвей Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1910 ст.

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Сын: Лукьянов Николай Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.

Сын: Лукьянов Андрей Никитович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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