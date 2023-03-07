Лукьянов Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1900 ст.
Сын: Лукьянов Филипп Никитович
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1902 ст.
Сын: Лукьянов Никита Никитович
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1907 ст.
Сын: Лукьянов Александр Никитович
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.
Сын: Лукьянов Матвей Никитович
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
21.11.1910 ст.
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Сын: Лукьянов Николай Никитович
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.
Сын: Лукьянов Андрей Никитович
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно