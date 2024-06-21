Бородачев Илларион
Место рождения
Дата рожденияДо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородачев Харитон Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородачев Леонтий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1876 ст.
Сын: Бородачев Козьма Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно