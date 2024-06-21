Бородачев Илларион До 1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородачев Илларион

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

До 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородачев Харитон Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородачев Леонтий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1876 ст.

Сын: Бородачев Козьма Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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