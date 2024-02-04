Александр Багаев Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багаев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1937
Дочь: Соломатова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Багаева Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаев Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно