Александр Багаев Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Багаев Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багаев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1937

Дочь: Соломатова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Багаева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаев Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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