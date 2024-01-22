Новиков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1966
Дочь: Якименко Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Новикова Светлана Митрофановна
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Шереметьева Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Новикова Светлана Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно