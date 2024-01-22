Новиков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1966

Дочь: Якименко Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Новикова Светлана Митрофановна

Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Шереметьева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Новикова Светлана Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Светлана Митрофановна

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