Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ростовцев Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ростовцев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ростовцев Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ростовцев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростовцева Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно