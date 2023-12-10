Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ростовцев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ростовцев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ростовцев Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ростовцев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовцева Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Ростовцов Яков Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовцов Яков Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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