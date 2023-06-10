Григорьева Алевтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Алевтина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Александров Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Арина Андреевна

Отец ребёнка: Александров Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Адель Андреевна

Отец ребёнка: Александров Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Андрей Анатольевич

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