Егорова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1898
Дочь: Феоктиста Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Рождение ребёнка
16.10.1900
Сын: Егоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Рождение ребёнка
02.09.1902
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Рождение ребёнка
29.10.1913
Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уварово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно