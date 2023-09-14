Егорова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1898

Дочь: Феоктиста Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Егоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Рождение ребёнка
02.09.1902

Сын: Егоров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Егоров Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алексей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Уварово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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