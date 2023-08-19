Аникеев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Владимир Сергеевич

Место рождения

Долинск, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

09.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1981

Отец: Аникеев Сергей Васильевич

Мать: Гладышева Любовь Александровна

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
29.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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