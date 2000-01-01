Пинаев Лукьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинаев Лукьян Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Титкова Валентина Лукьяновна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Хатожа Куйбышевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Мария

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комкова Нина

Мать ребёнка: Александра Васильевна

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