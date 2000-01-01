Пинаев Лукьян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Титкова Валентина Лукьяновна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Хатожа Куйбышевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Мария
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комкова Нина
Мать ребёнка: Александра Васильевна