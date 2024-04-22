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Сазонов Николай Петрович

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

1907

Дата смерти

07.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сазонов Петр

Мать: Сазонова Неизвестно

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1938

Дочь: Рудуш Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сазонова Мария Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Военная служба
С 1939 по 1940
Финляндия
Советско-финляндская война́ 1939—1940 годов
Военная служба
С 1941 по 1942
Вторая Мировая Война (этап - Великая отечественная война). Награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Виктор

Мать ребёнка: Сазонова Мария Ивановна

Смерть
07.10.1994
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай | Сбит насмерть автомобилем сына председателя профсоюза завода им Масленникова
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