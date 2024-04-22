Сазонов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти07.10.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Сазонов Петр
Мать: Сазонова Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1938
Дочь: Рудуш Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сазонова Мария Ивановна
Военная служба
С 1939 по 1940
Финляндия
Советско-финляндская война́ 1939—1940 годов
Военная служба
С 1941 по 1942
Вторая Мировая Война (этап - Великая отечественная война). Награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Виктор
Мать ребёнка: Сазонова Мария Ивановна
Смерть
07.10.1994
Причина смерти: Несчастный случай | Сбит насмерть автомобилем сына председателя профсоюза завода им Масленникова