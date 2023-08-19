Александр Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Диомидович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.08.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1901 ст.

Отец: Диомид Федорович

Мать: Татьяна Гавриловна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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