Александр Диомидович
Место рождения
Дата рождения09.08.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1901 ст.
Отец: Диомид Федорович
Мать: Татьяна Гавриловна
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно