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Мосейкин Павел Ильин

Место рождения

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мосейкин Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Марфа Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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