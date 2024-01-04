Мосейкин Павел Ильин
Место рождения
Дата рождения01.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Марфа Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно