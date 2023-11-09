Шепелева (Коншина) Капитолина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева (Коншина) Капитолина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: Бармина Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Полуэктов Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Полуэктов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Полуэктов Евгений Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
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