Шепелева (Коншина) Капитолина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1907
Дочь: Бармина Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Полуэктов Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Полуэктов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Полуэктов Евгений Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968