Цыганкова (Макарова) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Макарова) Екатерина Борисовна

Место рождения

г. Шелехов

Дата рождения

08.10.1984

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984

Отец: Макаров Борис Сергеевич

Мать: Макарова Лидия Фёдоровна

г. Шелехов
Место жительства
17.04.1992
г. Шелехов
3 квартал, дом 7, кв 19
Рождение ребёнка
03.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганков Максим Викторович

г. Ростов на Дону
Рождение ребёнка
09.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганков Максим Викторович

г. Ростов на Дону
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Максим Викторович

Место жительства
Неизвестно
г. Новочеркаск
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