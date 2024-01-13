Цыганкова (Макарова) Екатерина Борисовна
Место рожденияг. Шелехов
Дата рождения08.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984
Отец: Макаров Борис Сергеевич
Мать: Макарова Лидия Фёдоровна
г. Шелехов
Место жительства
17.04.1992
г. Шелехов
3 квартал, дом 7, кв 19
Рождение ребёнка
03.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганков Максим Викторович
г. Ростов на Дону
Рождение ребёнка
09.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганков Максим Викторович
г. Ростов на Дону
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Новочеркаск