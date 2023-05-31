Спиркина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1836 по 1938 ст.
Дата смерти01.01.1909 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1938 ст.
Отец: Георгий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1853 ст.
Муж: Спиркин Михей Ильич
По жениху: Сельца Прудов того же помещика князя Юсупова крестьяне: Матвей Андреев и Захар Михайлов. По невесте: села Новогородского того же помещика крестьяне: Пётр Козмин и Константин Петров.
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Сын: Спиркин Авраамий Михеевич
Отец ребёнка: Спиркин Михей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1909 ст.
От старости. Исповедовал и приобщал священник Николай Преображенский.
Похороны
03.01.1909 ст.
Погребена на приходском кладбище. Совершали погребение священник Николай Преображенский, дьякон Крылов, псаломщик малаховский