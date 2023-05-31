Спиркина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиркина Анна Егоровна

Спиркина Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1836 по 1938 ст.

Дата смерти

01.01.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1938 ст.

Отец: Георгий Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1853 ст.

Муж: Спиркин Михей Ильич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
По жениху: Сельца Прудов того же помещика князя Юсупова крестьяне: Матвей Андреев и Захар Михайлов. По невесте: села Новогородского того же помещика крестьяне: Пётр Козмин и Константин Петров.
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Сын: Спиркин Авраамий Михеевич

Отец ребёнка: Спиркин Михей Ильич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.01.1909 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От старости. Исповедовал и приобщал священник Николай Преображенский.
Похороны
03.01.1909 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Погребена на приходском кладбище. Совершали погребение священник Николай Преображенский, дьякон Крылов, псаломщик малаховский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close