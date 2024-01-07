Савельев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2013

Сын: Савельев Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Савельева Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.2014

Дочь: Савельева Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Савельева Оксана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Оксана Ивановна

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