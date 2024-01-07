Савельев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2013
Сын: Савельев Савелий Андреевич
Мать ребёнка: Савельева Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.2014
Дочь: Савельева Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Савельева Оксана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно