Склярова (Склярова) Параскева Евсеивевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова (Склярова) Параскева Евсеивевна

Место рождения

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Скляров Евсевий

Мать: Лещенко Иулиания Аедреева

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
15.01.1906

Муж: Будко Никита

Рождение ребёнка
20.09.1906

Сын: Будко Дмитрий

Отец ребёнка: Будко Никита

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1910

Дочь: Будко Мария

Отец ребёнка: Будко Никита

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Боброва Вера

Отец ребёнка: Будко Никита

Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
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