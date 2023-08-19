Склярова (Склярова) Параскева Евсеивевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Скляров Евсевий
Бракосочетание
15.01.1906
Муж: Будко Никита
Рождение ребёнка
20.09.1906
Сын: Будко Дмитрий
Отец ребёнка: Будко Никита
Рождение ребёнка
08.04.1910
Дочь: Будко Мария
Отец ребёнка: Будко Никита
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Боброва Вера
Отец ребёнка: Будко Никита
Смерть
После 1917