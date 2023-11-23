Витрук Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1986
Отец: Витрук Анатолий Дмитриевич
Мать: Витрук Вера Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.2018
Дочь: Витрук Надежда Александровна
Мать ребёнка: Витрук Наталья Николаевна
Бракосочетание
20.12.2019
Рождение ребёнка
04.12.2020
Дочь: Витрук Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Витрук Наталья Николаевна