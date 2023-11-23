Витрук Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витрук Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1986

Отец: Витрук Анатолий Дмитриевич

Мать: Витрук Вера Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.2018

Дочь: Витрук Надежда Александровна

Мать ребёнка: Витрук Наталья Николаевна

Бракосочетание
20.12.2019

Жена: Витрук Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.2020

Дочь: Витрук Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Витрук Наталья Николаевна

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