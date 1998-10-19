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Сайкова Александра Ильинична
Сайкова Александра Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1998
Пол
Женский
Отец
Сайков Илья Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Сайкова Инна Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1998
Отец:
Сайков Илья Анатольевич
Мать:
Сайкова Инна Павловна
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