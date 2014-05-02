Кононова Галина Николаевна
Место рожденияНижегородская область, село Горячевка
Дата рождения20.11.1920
Дата смерти02.05.2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Нижегородская область, село Горячевка
Рождение ребёнка
14.05.1950
Дочь: Михайлова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович
Сузак
Рождение ребёнка
31.12.1953
Сын: Кононов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович
Сузак, Киргизия
Смерть
02.05.2014