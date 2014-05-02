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Кононова Галина Николаевна

Место рождения

Нижегородская область, село Горячевка

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

02.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: Репин Николай Васильевич

Мать: Смирнова Ирина Михайловна

Нижегородская область, село Горячевка
Рождение ребёнка
14.05.1950

Дочь: Михайлова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович

Сузак
Рождение ребёнка
31.12.1953

Сын: Кононов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Иванович

Сузак, Киргизия
Смерть
02.05.2014
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