Едрёнкина (Ковалёва) Анна Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдрёнкина (Ковалёва) Анна Онуфриевна

Едрёнкина (Ковалёва) Анна Онуфриевна

avatar

Место рождения

Белорусия, Гомельская облась

Дата рождения

14.03.1923

Дата смерти

24.06.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923

Отец: Ковалёв Ануфрий

Мать: Ковалёва Лукерья

Белорусия, Гомельская облась
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Павел Гаврилович

Смерть
24.06.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close