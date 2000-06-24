Едрёнкина (Ковалёва) Анна Онуфриевна
Место рожденияБелорусия, Гомельская облась
Дата рождения14.03.1923
Дата смерти24.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923
Отец: Ковалёв Ануфрий
Мать: Ковалёва Лукерья
Белорусия, Гомельская облась
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2000