Данилова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Наталья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Данилов Danilov Семен Ивлиевич

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Россия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрена Ивлиевна

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Ивлиевна

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Ивлиевна

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Ивлиевна

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Ивлиевна Младшая

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Ивлиевна Младшая

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Софья Ивлиевна

Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
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