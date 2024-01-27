Данилова Наталья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Данилов Danilov Семен Ивлиевич
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Россия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрена Ивлиевна
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Россия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Ивлиевна
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ивлиевна
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Ивлиевна
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Ивлиевна Младшая
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мария Ивлиевна Младшая
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Софья Ивлиевна
Отец ребёнка: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно