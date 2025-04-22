Кутлаков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1930
Дата смерти09.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930
Рождение ребёнка
29.11.1950
Дочь: Поликарпова (Кутлакова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1957
Дочь: Мокичева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.08.1967
Сын: Кутлаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна
Смерть
09.03.1988