Кутлаков Александр Александрович 02.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутлаков Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1930

Дата смерти

09.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930

Отец: Кутлаков Александр Иванович

Мать: Кутлакова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1950

Дочь: Поликарпова (Кутлакова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1957

Дочь: Мокичева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.08.1967

Сын: Кутлаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна

Смерть
09.03.1988

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