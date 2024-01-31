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Василевский Сергей Васильевич

Место рождения

с.Катарбей Нижнеудинский район Иркутской области

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около ?.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Катарбей Нижнеудинский район Иркутской области
Рождение ребёнка
09.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василевская Марфа Максимовна

д. Едогон, Тулунского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Марфа Максимовна

Смерть
Около ?.01.1944
Причина смерти: безвести пропал в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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