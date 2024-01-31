Василевский Сергей Васильевич
Место рожденияс.Катарбей Нижнеудинский район Иркутской области
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо ?.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1919
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Катарбей Нижнеудинский район Иркутской области
Рождение ребёнка
09.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василевская Марфа Максимовна
д. Едогон, Тулунского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.01.1944
Причина смерти: безвести пропал в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно