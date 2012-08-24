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Аветисян Артур Арманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2012

Отец: Аветисян Арман Мельсикович

Мать: Бунькова Татьяна Геннадьевна

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