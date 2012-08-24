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Аветисян Артур Арманович
Аветисян Артур Арманович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2012
Пол
Мужской
Отец
Аветисян Арман Мельсикович
1974 г.р.
Мать
Бунькова Татьяна Геннадьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2012
Отец:
Аветисян Арман Мельсикович
Мать:
Бунькова Татьяна Геннадьевна
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