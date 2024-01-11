Тимушев Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимушев Хамит

Тимушев Хамит

Место рождения

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н

Дата рождения

1922

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тимушев Батырхан

Мать: Тимушева Афифя

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: Бикбаева Сагядят

Мать ребёнка: не указана

Старое Зеленое
Военная награда
Неизвестно
Тимушев Хамид Батахарович Ст. сержант, __.__.1920Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старозеленск. Сводная картотека Перечень наград 11.12.1942 Медаль «За боевые заслуги» 28.10.1943 Медаль «За отвагу» 01.05.1944 Медаль «За оборону Москвы» 08.07.1944 Орден Славы III степени 30.10.1944 Орден Красной Звезды
Тимушев Хамит Батурханович. Орден Славы III степени Ст. сержант __.__.1922 , Место службы: 881 сп 158 сд 39 А. Награждение Тимушев Хамит Батирханович. Медаль «За отвагу»
Смерть
1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close