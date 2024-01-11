Тимушев Хамит
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Дата рождения1922
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Тимушев Батырхан
Мать: Тимушева Афифя
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
02.01.1950
Дочь: Бикбаева Сагядят
Мать ребёнка: не указана
Старое Зеленое
Военная награда
Неизвестно
Тимушев Хамид Батахарович Ст. сержант, __.__.1920Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старозеленск. Сводная картотека Перечень наград 11.12.1942 Медаль «За боевые заслуги» 28.10.1943 Медаль «За отвагу» 01.05.1944 Медаль «За оборону Москвы» 08.07.1944 Орден Славы III степени 30.10.1944 Орден Красной Звезды
Тимушев Хамит Батурханович. Орден Славы III степени Ст. сержант __.__.1922 , Место службы: 881 сп 158 сд 39 А. Награждение Тимушев Хамит Батирханович. Медаль «За отвагу»
Смерть
1983