Новикова (Барушина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Барушина Анна
Рождение ребёнка
13.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Владимир
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Дмитрий
Смерть
Неизвестно