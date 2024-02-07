Новикова (Барушина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Барушина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Барушина Анна

Рождение ребёнка
13.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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